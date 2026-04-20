Caribbean Holdings International Aktie

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ISIN: US1444561005

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20.04.2026 10:11:20

US strike on alleged drug boat in Caribbean kills 3

Trump has said that the US is in "armed conflict" with cartels, as its military campaign has killed at least 180 people since last year amid criticism over its legality.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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