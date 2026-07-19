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WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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19.07.2026 09:35:21
US strikes Iran after 2 service members killed in Jordan
The US military struck Iran for the eighth night in a row, coming after two US soldiers were reported killed and one still missing in Iranian an attack on a US base in Jordan. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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