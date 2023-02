US-Subventionspaket IRA lockt: Schaeffler will neue Werke "eher in Amerika" bauen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Der Autozulieferer Schaeffler will künftig stärker in den USA investieren. Ein Grund hierfür ist laut Unternehmenschef Rosenfeld das milliardenschwere Subventionspaket für grüne Technologien. Schaeffler ist nicht das einzige deutsche Unternehmen, dessen Fokus sich stärker in Richtung USA verschiebt.