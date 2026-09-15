Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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15.09.2026 16:43:27
US Supreme Court denies Trump bid to restrict mail-in ballots
The court said election officials do not have sufficient time to implement the rule before the November midterms. Trump has argued, without providing evidence, that the system is vulnerable to fraud.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Bid Corporation Limited
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