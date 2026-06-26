Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
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26.06.2026 02:39:20
US Supreme Court sides with Bayer over Roundup cancer suits
Bayer, which acquired Roundup in 2018, said the decision is good for science and farmers. The Supreme Court's ruling was met with backlash from both Republicans and Democrats.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Analysen zu Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd
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|Bayer AG (spons. ADRs)
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|Bayer
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