Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
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30.06.2026 02:03:24
US Supreme Court vastly expands Trump's presidential power
The court reversed a 1935 precedent restricting presidential powers to remove heads of independent agencies. However, it barred Trump from firing Fed Governor Lisa Cook, preserving the central bank's independence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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