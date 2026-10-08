Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.10.2026 22:07:27
US suspends Microsoft, Adobe from filing for green cards
The Trump administration cut off tech firms, including Microsoft and Adobe, from filing for green cards for their foreign workers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
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30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
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|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
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|12.12.24
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|13.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|215,35
|0,35%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 100,00
|-1,20%
|Microsoft Corp.
|471,65
|1,16%
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.