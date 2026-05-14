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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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14.05.2026 07:15:13

US tariffs weigh on world wine trade in 2025 while consumption slips to new low

In addition to widespread weather losses, production has been curbed by uprooting of vines in response to declining demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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