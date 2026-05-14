WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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14.05.2026 07:15:13
US tariffs weigh on world wine trade in 2025 while consumption slips to new low
In addition to widespread weather losses, production has been curbed by uprooting of vines in response to declining demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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