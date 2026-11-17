NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 06:00:01
US tech stocks slide ahead of Nvidia results
Investors fret over tighter US chip export controls and potential slowdown in AI data centre build-outWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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