11.11.2026 11:45:04

US tech stocks surge as AI trade revives

Sentiment boosted by better than expected CoreWeave results and the prospect of a higher IPO valuation for AnthropicWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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ATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
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