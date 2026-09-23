US-Tech-Unternehmen zunehmend Konkurrenz an Euro-Anleihemärkten

Die großen US-Technologieunternehmen planen für die kommenden Jahre enorme Investitionen. Um das dafür benötigte Kapital aufzutreiben, geben die sogenannten "Hyperscaler" immer mehr Unternehmensanleihen aus. Der dadurch entstandene "Wettlauf um Anleihen", der die Renditen in die Höhe treibt, finde immer mehr in Europa statt, sagte die Vizepräsidentin der deutschen Bundesbank, Sabine Mauderer, am Mittwoch in Wien.

"Wir denken immer, dass es nur den US-Finanzmarkt betrifft, aber das ist nicht so. Die US-Technologieunternehmen nutzen zunehmend auch die europäischen Anleihemärkte", so Mauderer. Zurzeit würden jene Unternehmen rund zehn Prozent ihrer Anleihen in Euro emittieren, was ein ausstehendes Anleihevolumen von rund 40 Mrd. Euro bedeute. Das sei erst der "Anfang der Entwicklung", warnte Mauderer.

Einer Schätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge werden sich die Investitionen von nur neun großen Tech-Unternehmen von 2026 bis 2030 auf 4,1 Billionen US-Dollar belaufen. Laut Mauderer investieren die Hyperscaler nicht nur in Rechenzentren oder leistungsfähige Chips, sondern auch in die Energieinfrastruktur, um den enormen Strombedarf der Rechenzentren zu decken. Da sich diese Summen nicht wie bisher zu großen Teilen aus eigenen Mitteln finanzieren lassen, benötigen die Unternehmen zusätzliche Finanzierungsquellen. Für die kommenden Jahre zeichne sich jedoch nicht nur bei jenen Tech-Giganten ein enormer Investitions- und Finanzierungsbedarf ab, sondern auch bei Staaten, "und zwar zur gleichen Zeit", so Mauderer.

Hohe Renditen bei Staatsanleihen

Unter anderem deshalb seien die Renditen der Staatsanleihen der USA oder Deutschlands so hoch wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. Dadurch wird es für die Staaten teurer, Geld zu borgen. In den USA stieg die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe zuletzt auf rund fünf Prozent, was den höchsten Stand seit 2007 bedeutete. Mit einer Rendite von rund 3,5 Prozent ist auch die zehnjährige deutsche Bundesanleihe so hoch wie zuletzt 2009. Die Rendite der zehnjährigen österreichischen Bundesanleihe stieg am Mittwoch auf 3,72 Prozent.

Für die Staaten sei die Herausforderung, in Digitalisierung sowie Modernisierung der Infrastruktur zu investieren. Aufgrund der geopolitischen Lage müsse auch viel in Sicherheit und Verteidigung investiert werden. Die Schuldenquoten seien in vielen Ländern bereits sehr hoch, was künftig die Frage in den Fokus rücken werde, zu welchen Konditionen die Staaten das benötigte Kapital bekommen werden, sagte Mauderer. In den USA liegt die Schuldenquote bei rund 124 Prozent, im Euroraum sind es rund 88 Prozent. Hierzulande ist die Schuldenquote bei 83,5 Prozent.

flof/spa