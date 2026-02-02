Teilstillstand 02.02.2026 20:15:00

US-Teil-Shutdown verlängert sich - Arbeitsmarktbericht wird nicht veröffentlicht

US-Teil-Shutdown verlängert sich - Arbeitsmarktbericht wird nicht veröffentlicht

Das US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics) wird den Arbeitsmarktbericht für Januar aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen.

Das sagte ein Sprecher der Behörde am Montag. Auch der für Dienstag geplante Bericht über offene Stellen im Dezember werde sich verzögern.

Die US-Regierungsgeschäfte stehen wegen einer fehlenden Finanzierung seit Samstag teilweise still. Der Shutdown dürfte sich bis mindestens Dienstag hinziehen, hatte der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, am Wochenende dem Sender NBC News gesagt. Der Shutdown bedeutet, dass viele Behörden kein Geld mehr bekommen, weil die Anschlussfinanzierung fehlt. Anders als beim längsten Shutdown der US-Geschichte, der im November nach 43 Tagen endete, sind dieses Mal weniger Ministerien betroffen.

WASHINGTON (dpa-AFX)

