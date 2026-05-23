Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
23.05.2026 06:59:20
US tells green card seekers to apply from abroad
Under the new rule, green cards will be issued in applicants' home countries, though it remains unclear who all will be affected.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!