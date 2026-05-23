Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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23.05.2026 06:59:20

US tells green card seekers to apply from abroad

Under the new rule, green cards will be issued in applicants' home countries, though it remains unclear who all will be affected.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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