Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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20.07.2026 18:47:20
US ties to Israel rattle rare earth deal in Malaysia
Malaysia's rare earth refinery in Gebeng is essential to a strategic deal between the Pentagon and Australia's Lynas mining corporation. Now, Malaysian activists are using it as leverage to support Palestinians in Gaza.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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