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Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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18.03.2026 19:23:20

US to demand $15,000 visa bonds from 12 more countries

The requirement, which goes into effect April 12, mostly impacts African nations with high overstay rates. It comes as the Trump administration significantly tightens the rules on legal immigration to the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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