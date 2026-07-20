Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
20.07.2026 23:47:45
US to hit Canada with 50% tariffs on wide range of goods
Washington accuses neighbour of engaging in unfair practices in move that could reignite trade warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!