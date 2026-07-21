Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.07.2026 02:16:49
US to hit Canada with 50% tariffs on wide range of goods
Washington accuses neighbour of engaging in unfair practices in move that could reignite trade warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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