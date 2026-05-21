Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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21.05.2026 14:52:28
US to invest in quantum computing firms in exchange for stakes
THE Trump administration is awarding grants to a handful of companies, including IBM, that are focused on quantum computing in exchange for...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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