Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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20.05.2026 05:07:31
US to reduce troops in Europe to 2021 levels, Pentagon says
The scaling back would bring the number of US troops on the continent to that before Russia launched its full-scale invasion of Ukraine. The Pentagon said that was in line with Trump's 'America first' agenda.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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