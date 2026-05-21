Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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21.05.2026 23:47:25
US to send 5,000 additional troops to Poland - Trump
In comments which appear to contradict recent Pentagon announcements, US President Donald Trump says 5,000 additional American troops are to be deployed to NATO ally Poland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Troops Inc Registered Shs
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20.03.26
|US to deploy thousands more troops to the Middle East (Financial Times)
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20.01.26
|FirstFT: Trump doubles down on his Greenland comments (Financial Times)
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19.01.26