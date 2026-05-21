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Troops Aktie

Troops für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042

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21.05.2026 23:47:25

US to send 5,000 additional troops to Poland - Trump

In comments which appear to contradict recent Pentagon announcements, US President Donald Trump says 5,000 additional American troops are to be deployed to NATO ally Poland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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