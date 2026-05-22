Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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22.05.2026 13:15:20
US to send 5,000 additional troops to Poland - Trump
Trump said the decision to deploy more troops to Poland was influenced by nationalist Karol Nawrocki winning the Polish presidency last year. His announcement comes as the US scales back its military presence in Europe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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