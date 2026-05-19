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19.05.2026 21:47:20
US troop withdrawal from Europe to take 'years' — general
NATO top commander Alexus Grynkewich said the US withdrawal would be "well-synchronized" with European allies. It comes after Donald Trump announced a decision to pull 5,000 troops out of Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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