US-Venezuela: Is Greenland next and could the EU protect it?
Donald Trump's claims on Greenland are worrying Europe once again. After the US attack on Venezuela, concerns are growing over how far Washington might go — and if the EU has any real tools to defend Danish territory.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
