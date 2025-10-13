13.10.2025 08:46:40

US-Verbraucherpreisdaten kommen am 24. Oktober

Von Anne Tergesen und Sam Goldfarb

DOW JONES--Die Trump-Administration ruft einige beurlaubte Mitarbeiter zur Arbeit zurück, um einen wichtigen Inflationsbericht zu veröffentlichen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, sollen die Verbraucherpreisdaten für September am 24. Oktober veröffentlichen werden. Weitere Datenveröffentlichungen soll es während des Shutdown nicht geben. Die Daten sind entscheidend für die Anpassung der Leitzinsen durch die Federal Reserve und werden auch für andere Regierungsprogramme und die Zinssätze bestimmter Staatsanleihen verwendet.

So würden Rentner unter normalen Umständen nächste Woche erfahren, um wie viel ihre Sozialversicherungsschecks für 2026 steigen würden. Das liegt daran, dass die jährliche Erhöhung an die durchschnittlichen Inflationsdaten für Juli, August und September gekoppelt ist und kurz nach der Veröffentlichung des September-Berichts bekannt gegeben wird.

Die Anpassung der Lebenshaltungskosten der Sozialversicherung, oder COLA, muss bis zum 1. November veröffentlicht werden. Das BLS teilte mit, dass die spätere Veröffentlichung des Verbraucherpreisberichts der Sozialversicherungsbehörde ermögliche, die gesetzlichen Fristen einzuhalten, die für die genaue und rechtzeitige Auszahlung der Leistungen erforderlich sind.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 02:46 ET (06:46 GMT)

