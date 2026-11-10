10.11.2026 14:57:41

US-Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

DOW JONES--Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober stärker als gestiegen. Wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,3 Prozent, erwartet worden waren nur 0,2 Prozent. Jahresteuerungsraten wurden nicht berechnet, weil die Indizes im Vorjahr wegen der Schließung von Behörden nicht berechnet worden waren. Volkswirte hatten eine Gesamtteuerung von 3,9 (September: 3,7) Prozent prognostiziert und eine Kernteuerung von 2,7 (2,6) Prozent. Die Energiepreise kletterten auf Monatssicht um 0,7 Prozent und die Nahrungsmittelpreise um 0,5 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 08:57 ET (13:57 GMT)

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