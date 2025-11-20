20.11.2025 16:23:39

US-Verkehrsminister bittet um respektvolleres Reisen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Kurz vor dem wichtigen US-Feiertag Thanksgiving hat US-Verkehrsminister Sean Duffy einen respektvolleren Umgang unter Reisenden angemahnt. "Es ist Zeit, Höflichkeit und gute Manieren auf Reisen zurückzubringen", schrieb er auf der Plattform X. In einem verlinkten Video sagte er, dass Anstand beim Fliegen nicht am Gate ende: "Die Dinge sind nicht mehr so wie sie mal waren." Duffy gibt dabei zu bedenken, ob Eltern etwa ihre Kinder unter Kontrolle hätten oder man einer Schwangeren helfe, ihr Gepäck zu verstauen.

In seinem Post behauptet Duffy ferner, dass sich die Anzahl von Ausrastern in Flugzeugen seit 2019 verfünffacht habe und die Vorfälle mit Fluggästen, die sich aggressiv oder widerspenstig verhalten, verdoppelt habe. 20 Prozent der Flugbegleiter hätten bereits "körperliche Vorfälle" erlebt.

Am kommenden Donnerstag (27. November) steht das Erntedankfest in den USA an. An den Tagen rund um den Feiertag reisen Millionen von Menschen zu Freunden und Familien, entsprechend ballt es sich an Flughäfen und im Straßenverkehr. Neben Weihnachten gehört Thanksgiving daher zu einer der stressigsten Reisezeiten des Jahres./ngu/DP/jha

