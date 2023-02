US-Verteidigungsminister bekräftigt Beistand für Ukraine

TALLINN (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat der Ukraine weiteren Beistand mit militärischer Ausrüstung im Krieg gegen Russland zugesichert. "Wir werden alles tun, was wir können, um gemeinsam sicherzustellen, dass wir ihnen die Mittel für Erfolg zur Verfügung stellen", sagte Austin am Donnerstag bei einem Besuch in Estland. Russland entsende weiterhin viele Truppen an die Front, die aber "schlecht ausgerüstet und schlecht ausgebildet" seien. Daher erleide Russland viele Verluste. "Wir gehen davon aus, dass dies so bleiben wird."

Den Nato-Partnern Estland, Lettland und Litauen sicherte Austin bei dem Besuch Solidarität zu. "Die Vereinigten Staaten bleiben der Freiheit und Souveränität unserer baltischen Verbündeten standhaft verpflichtet", sagte der Minister. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in den drei baltischen Ländern, die alle der EU und der Nato angehören, als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen./awe/DP/jha