US-Vize Harris: Angriff gegen ein Nato-Land ist Angriff gegen alle

BUKAREST (dpa-AFX) - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat dem Nato-Partner Rumänien angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Bündnistreue versichert. "Ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle", sagte Harris am Freitag bei einem Treffen mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis in Bukarest. "Man muss sich nur die Landkarte anschauen und sehen, dass es dort, wo Rumänien geografisch liegt, und das ist auch bei unseren Verbündeten an der Ostflanke der Fall, potenzielle Schwachstellen gibt", so Harris weiter.

Deshalb habe man zuletzt bereits US-Unterstützung in das Nachbarland der Ukraine geschickt und stimme sich weiter eng mit Rumänien ab. "Wir sind übereingekommen, zusammenzuarbeiten, um die Verteidigungsmaßnahmen und die Abschreckung an der Ostflanke mit Schwerpunkt auf dem südlichen Teil weiter zu konsolidieren", sagte Johannis. "Wir als Verbündete, und ich sage das, während ich neben unserem wichtigsten strategischen Partner stehe, werden jeden Zentimeter verteidigen, wenn es um die Einhaltung der Verpflichtungen geht, die uns verbinden."/nau/DP/ngu