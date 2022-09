US-Vizepräsidentin Harris reist nach Seoul

SEOUL (dpa-AFX) - Inmitten erhöhter innerkoreanischer Spannungen trifft sich US-Vizepräsidentin Kamala Harris an diesem Donnerstag mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol. Bei den Gesprächen stehen absehbar die Beziehungen der beiden Verbündeten sowie die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel im Vordergrund. Harris will auch an die schwer befestigte Grenze zwischen Süd- und Nordkorea fahren.

Erst kurz zuvor hatte Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet. Zudem soll das Land Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete vorbereiten.

Harris reist aus Japan an, wo sie am Dienstag an einem Trauerakt für Japans ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe teilnahm. Harris wolle die Stärke des Bündnisses mit Südkorea unterstreichen und über die Bedrohung, die von Nordkorea ausgehe, diskutieren, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Die Spannungen in der Region haben in diesem Jahr nach mehreren Raketentests durch Nordkorea deutlich zugenommen./fk/DP/nas