US-Wahl: Biden sieht sich vor US-Wahlsieg - Trump reagiert mit Klagen - Fed dürfte nach der Wahl zunächst abwarten

Dem demokratischen Herausforderer von Präsident Donald Trump fehlten am Donnerstag nur noch wenige Stimmen zur erforderlichen Mehrheit von 270 Wahlleuten. Entscheidend ist nun, wem es gelingt, die letzten noch offenen Bundesstaaten zu holen. Amtsinhaber Trump, der sich in der Wahlnacht vorzeitig bereits selbst zum Sieger erklärt hatte, hat ebenfalls noch Chancen. In mehreren Staaten schickte er Anwälte mit Klagen vor, um eine Niederlage auf juristischem Weg zu verhindern.

Die Wahl war auch mehr als 30 Stunden nach Schließung der letzten Wahllokale noch nicht entschieden. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP und des TV-Senders Fox News hat Biden jedoch bereits 264 Wahlleute sicher. Der ehemalige Vize unter Präsident Barack Obama bräuchte also nur noch einen einzigen Bundesstaat, um zu gewinnen. Andere Medien wie der Sender CNN und die "New York Times" sahen Biden erst bei 253 Stimmen. Grund dafür ist, dass sie den Staat Arizona noch nicht für entschieden halten. Ein Überblick:

ARIZONA (11 Stimmen):

AP und Fox hatten den Staat recht früh in der Wahlnacht bereits Biden zugeschlagen. CNN berichtete am Donnerstag jedoch, dass Trump im Laufe der Auszählung aufholen konnte. Die Stimmung in Arizona war gespannt. Vor einem Behördengebäude, wo Stimmen ausgezählt werden, versammelte sich in der Nacht zum Donnerstag eine große Gruppe von Trump-Anhängern. Mehrere hatten nach einem CNN-Bericht Waffen dabei.

NEVADA (6 Stimmen):

Der Staat im Westen könnte die Entscheidung bringen. Biden hielt in der Nacht zum Donnerstag eine knappe Führung. Holt er sowohl Arizona als auch Nevada, hätte er genau 270 Stimmen. Neue Zahlen wurden gegen 18.00 Uhr MEZ erwartet.

PENNSYLVANIA (20 Stimmen):

In dem Staat im Nordosten führte Trump zunächst klar. Biden holte aber auf, je mehr Briefwahlstimmen ausgezählt wurden. Bei den Briefwählern in Pennsylvania schnitt der Demokrat nach den bisherigen Ergebnissen enorm besser ab als der amtierende Präsident von den Republikanern. Dies könnte den Umschwung bringen. Mit einem Ergebnis wird hier erst am Freitag gerechnet.

GEORGIA (16 Stimmen):

In dem Südost-Staat lag Trump anfangs ebenfalls klar vorn. Bis in die Nacht zum Donnerstag schrumpfte der Vorsprung aber auf wenige Tausend Wählerstimmen zusammen. Aus dem Großraum um die Hauptstadt Atlanta standen noch Stimmen aus - traditionell eher demokratisches Gebiet. Es könnte also sehr knapp werden. Gegen 16.30 Uhr MEZ wollen die Behörden ein Update geben.

NORTH CAROLINA (15 Stimmen):

Auch in dem Ostküsten-Staat wurde es eng. Trump galt auch in der Nacht zum Donnerstag noch als leichter Favorit. Besonderheit: In North Carolina werden sogar noch Briefwahl-Stimmen gezählt, die bis zum 12. November eingehen - also neun Tage nach dem Wahltag.

Gegen die Briefwahl machte Trump schon den gesamten Wahlkampf über Stimmung. Inzwischen geht er in verschiedenen Bundesstaaten gegen die Auszählung juristisch vor. In Pennsylvania zum Beispiel will er verhindern lassen, dass Stimmen gültig sind, die bis Freitag ankommen. Vor der Wahl hatte das Oberste Gericht der USA die Regelung zugelassen. Drei Konservative unter den insgesamt neun Richtern zeigten sich aber offen dafür, das Thema noch einmal aufzugreifen.

Das Oberste Gericht entscheidet unter anderem auf Basis einer Abwägung, ob Entscheidungen von örtlichen Parlamenten, Wahlbehörden oder Richtern getroffen wurden. Trump klagt auch im Bundesstaat Michigan, wo die Medien bereits Biden zum Sieger erklärt haben. In Georgia zog er vor Gericht, weil 53 zu spät per Post eingetroffene Stimmzettel berücksichtigt worden seien. Im Bundesstaat Wisconsin, der ebenfalls Biden zugerechnet wird, verlangt er wegen einer knappen Entscheidung eine Neuauszählung.

Der ehemalige Obama-Vize gab sich vor seinen Anhängern siegesgewiss. "Jetzt, nach einer langen Nacht des Zählens ist es klar, dass wir genug Staaten gewinnen, um 270 Wahlstimmen zu erreichen, die erforderlich sind, um die Präsidentschaft zu gewinnen", sagte Biden vor Anhängern in seinem Heimatort Wilmington. Im Unterschied zu Trump verzichtete der 77-Jährige aber darauf, sich vorab zum Sieger zu erklären. Er bekräftigte: "Wir ruhen nicht, ehe nicht jede Stimme gezählt ist."

Trump setzte zahlreiche Tweets ab, in denen er über die Stimmauszählung und vermeintlichen Betrug schimpfte. Sein am Dienstagabend noch bestehender Vorsprung sei in einem Bundesstaat nach dem anderen "auf magische Weise verschwunden". In Pennsylvania werde "hart daran gearbeitet", schnell eine halbe Million Stimmen "verschwinden zu lassen". Beweise brachte er keine. Twitter versah mehrere Nachrichten mit Warnhinweisen wegen "möglicherweise irreführender" Aussagen.

Insgesamt schnitt Trump (74) bei der Wahl deutlich besser ab als nach Umfragen erwartet. Biden verfehlte den von den Demokraten erhofften klaren Sieg und musste sich unter anderem in Florida und Texas dem republikanischen Präsidenten geschlagen geben. Vor der Wahl hatte das Statistikportal "FiveThirtyEight" nur eine Wahrscheinlichkeit von rund zehn Prozent für einen Sieg Trumps errechnet.

Der US-Präsident wird nicht direkt von den Bürgern gewählt, sondern von Wahlleuten. Deren Stimmen gehen mit Ausnahme der beiden Staaten Nebraska und Maine vollständig an den Sieger in dem jeweiligen Bundesstaat.

Der Ausgang der Wahl wurde international mit großer Spannung erwartet. Die Regierungen der wichtigsten Partnerländer hielten sich mit Stellungnahmen vor einer endgültigen Entscheidung weiterhin zurück. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), sagte im Deutschlandfunk, unabhängig vom Ausgang sei klar, dass Trump kein "Ausrutscher" in der Geschichte sei. "Man kann nicht sagen, das war ein Irrtum und die Amerikaner haben es gemerkt und die werden das jetzt leicht und schnell wieder korrigieren."

RBI-Analyst: Keine "blaue Welle" wäre positiv für Märkte

Die US-Wahl ist noch nicht entschieden, derzeit hat jedoch der demokratische Kandidat Joe Biden die Nase vorne. Eine "blaue Welle", bei der die Demokraten nicht nur das Präsidentenamt, sondern auch den Senat erobern, dürfte sich aber nach aktuellen Prognosen nicht ausgehen. Für die Märkte und auch für die Wirtschaft wäre das allerdings nicht das schlechteste Ergebnis, sagte Peter Brezinschek, Chefanalyst der Raiffeisen Bank International (RBI), am Donnerstag zur APA.

Für die Wirtschaft und die Märkte wäre es jedenfalls nicht negativ, sollte es eine Art "Patt-Stellung" zwischen Senat und Präsidentenamt geben. "Für die Wirtschaft wären viele Maßnahmen, die Biden angekündigt hat, nicht förderlich", so Brezinschek. So hatte Biden unter anderem eine Anhebung der Unternehmenssteuern auf 28 Prozent oder auch ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm zur Bewältigung des Klimawandels angekündigt. Beide Maßnahmen dürften bei einem republikanischen Senat nicht in dieser Form zustande kommen, sagte der Analyst. Ein republikanischer Senat würde Biden hier zumindest zu Kompromissen zwingen.

Für die Unternehmen an den Aktienmärkten wäre dies durchaus gut. Denn die Kurs-Gewinn-Verhältnisse an den US-Börsen seien aktuell so hoch wie kaum zuvor. "Wenn Maßnahmen ergriffen werden würden, die die Gewinnaussichten signifikant dämpfen würden, dann hätte das sicher einen massiven Rückgang in der Aktienbewertung zu Folge", so Brezinschek. Das wiederum würde auch die Pensionskonten vieler Amerikaner negativ beeinflussen.

Weiters müsse berücksichtigt werden, dass in den USA viele politische Themen auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten entschieden werden - beispielsweise Umweltagenden. Dementsprechend wäre es nur bedingt ein Problem, sollte das große von Biden angekündigte Klimawandel-Paket nicht in vollem Umfang kommen. Im Laufe von Trumps Präsidentschaft seien die CO2-Emissionen in den USA zurückgegangen, obwohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich gestiegen ist, so Brezinschek. Das liege aber auch daran, dass in den USA vor allem Unternehmen selbst die treibenden Kräfte im Umweltschutz seien und weniger die Politik.

Unter Biden würde die US-Politik wohl eine eher moderate Richtung mit Tendenzen zur Umverteilung in Richtung der unteren Einkommensschichten einschlagen. Denkbar wäre für den Analysten demnach, dass es zu progressiveren Einkommenssteuern und größeren Investitionen in die Infrastruktur kommt.

Dass von der Steuerreform unter Trump wie oft behauptet aber nur die Reichen profitiert hätten, sei durch die Datenlage nicht belegt. Brezinschek weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Lohnquote unter Trump angestiegen und die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen und Hispanics gesunken seien. Auch wenn die Coronakrise nun die Lage am Arbeitsmarkt wieder komplett umdrehe, müsse berücksichtigt werden, dass die Deregulierung der Wirtschaft unter Trump auch den niedrigeren Einkommensschichten zugute gekommen sei, so der Analyst.

An den US-Börsen wurde der Stimmenvorsprung Bidens bereits am gestrigen Mittwoch positiv aufgenommen, die Kurse gingen deutlich nach oben. Für den Chefanalysten der Bank Austria, Stefan Bruckbauer, ist das eher verwunderlich, da sich ja die Märkte schon länger auf einen Biden-Sieg eingestellt hatten. "Angst scheinen die Märkte jedenfalls nicht zu haben" vor einer Präsidentschaft des Demokraten, sagte Bruckbauer am Donnerstag.

Auch das wahrscheinliche Ausbleiben einer blauen Welle hatte gestern laut Händlern die Kurse unterstützt. Ob es aber gut oder schlecht sei, wenn die Demokraten nicht die Mehrheit im Senat bekommen, könne man nicht so einfach beurteilen, so Bruckbauer weiter. Eine blaue Welle würde möglicherweise kurzfristig negativ aussehen, grundsätzlich könne jedoch ein Wachstumskonzept, in dem wie von Biden angedacht auch größere Ausgaben für einen "Green New Deal" enthalten sind, auch positiv für die Märkte sein.

Sorgen um politische Streitigkeiten nach dem Wahlergebnis sind derzeit noch kein großes Thema am Markt. Sollte jedoch über mehrere Wochen hinweg keine Klarheit herrschen, wer Präsident wird, könnte das noch zu stärkeren Volatilitäten an den Aktienmärkten führen, so Bruckbauer. Laut Brezinschek dürfte vor allem die Coronakrise wieder rasch in den Fokus der Aktienmärkten rücken.

Fed-Beschlüsse: US-Notenbank dürfte nach der Wahl zunächst abwarten

Die Notenbanker der Federal Reserve (Fed) entscheiden nach den US-Präsidentschaftswahlen und inmitten einer erneuten Corona-Welle über ihre weitere Geldpolitik . Mit Kursänderungen rechnen Experten am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ) zunächst allerdings nicht. "Wir gehen davon aus, dass die Fed abwartet", heißt es im Ausblick von Ökonom Michael Pearce von der Analysefirma Capital Economics. Die Notenbank hat ihre Linie im Zuge der Corona-Krise bereits stark gelockert und zuletzt signalisiert, dass die Zinsen auf absehbare Zeit nahe Null bleiben.

Derzeit liegt der Leitzins der Fed in einer extrem niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Die Notenbanker hatten die Zinsen nach dem Übergreifen der Corona-Pandemie auf die USA im März in zwei großen Schritten auf das jetzige Niveau gesenkt. Zudem pumpt die Fed über milliardenschwere Anleihekaufprogramme massiv zusätzliche Liquidität in die Finanzmärkte , um die Konjunktur zu stützen. Auch hier werden von Finanzanalysten vorerst keinerlei Veränderungen erwartet.

Die wirtschaftliche Lage und der US-Arbeitsmarkt hatten nach den heftigen Einbrüchen durch die Pandemie zuletzt wieder deutlich Boden gut gemacht, so dass wohl erstmal kein weiterer geldpolitischer Lockerungsbedarf besteht. Seit dem letzten Fed-Treffen im September deuteten die Wirtschaftsdaten auf eine anhaltende Erholung hin, das nimmt zumindest vorerst den Druck von der Notenbank. "Allerdings findet die Tagung im Schatten der US-Wahlen und einer neuen Welle von Corona-Infektionen im Land statt, beides könnte in den kommenden Monaten zu Kursveränderungen führen", meint Experte Pearce. Auch an den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed zunächst stillhält.

(dpa-AFX / APA / Redaktion finanzen.net)