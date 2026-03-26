Aktie
WKN: 931198 / ISIN: JP3361000007
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26.03.2026 13:51:20
US war in Iran: China casts itself as savior of SE Asia
As the US-Iran war sends fuel prices surging across Southeast Asia, Beijing is using the crisis to position itself as a steadier and more reliable partner than Washington.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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