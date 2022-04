US Well Services A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US Well Services A präsentierte in der am 31.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

US Well Services A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,610 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,440 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -13,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,64 Prozent auf 250,46 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 244,01 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,455 USD und einen Umsatz von 254,25 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at