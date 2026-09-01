Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
01.09.2026 06:40:42
US-Wettbewerbsbehörde verklagt Amazon wegen unfairer Werbepreise
Das milliardenschwere Unternehmen soll laut der US-Wettbewerbsbehörde künstlich verteuerte Werbeplätze verkauft habenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
18:01
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:13
|ROUNDUP 2: Unfaire Preise für Werbung? Klage gegen Amazon in den USA (dpa-AFX)
|
10:39
|Amazon: US-Wettbewerbshüter klagen wegen verteuerter Werbeplätze (Spiegel Online)
|
06:24
|Unfaire Preise für Werbung? Klage gegen Amazon in den USA (dpa-AFX)
|
31.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.08.26
|Amazon-Aktie bricht ein: Bericht über FTC-Klage sorgt für Kursrutsch (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|219,50
|-2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.