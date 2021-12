US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wachstum der US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2021 etwas stärker als bisher angenommen gewesen. Wie das Bureau for Economic Analyses (Bea) in dritter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 2,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten erwartet, dass das Bea die in zweiter Veröffentlichung gemeldeten 2,1 Prozent bestätigen würde. Im zweiten Quartal hatte sich das BIP um annualisiert 6,7 Prozent erhöht.

Die reale Endnachfrage erhöhte sich in dritter Veröffentlichung um 0,1 (bisher: 0,0) Prozent, und der Privatkonsum stieg um 2,0 (1,7) Prozent. Die Unternehmensgewinne erhöhten sich um 1,2 Prozent.

Der Preisindex des gesamtwirtschaftlichen Outputs, der BIP-Deflator, stieg im dritten Quartal in dritter Veröffentlichung um 6,0 (bisher: 5,9) Prozent. Im zweiten Quartal waren es 6,1 Prozent gewesen.

