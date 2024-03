US-Wirtschaftswachstum im 4Q etwas höher als bisher angenommen

NEW YORK (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in den USA ist im vierten Quartal 2023 etwa stärker gewesen als bisher angenommen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) in dritter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechnete Rate von 3,4 Prozent. Analysten hatten einen Bestätigung der in zweiter Veröffentlichung gemeldeten 3,2 Prozent erwartet.

Die reale Endnachfrage erhöhte sich um 3,9 (bisher: 3,5) Prozent, der private Konsum stieg um 3,3 (3,0) Prozent und der Preisindex des persönlichen Konsums (PCE-Deflator) um 1,8 (1,8) Prozent. Die Jahresrate des Kern-PCE-Deflators wurde mit 2,0 (2,19 Prozent angegeben.

