US Xpress Enterprises gewährte Anlegern Blick in die Bücher

US Xpress Enterprises hat am 06.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 517,2 Millionen USD gegenüber 450,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at