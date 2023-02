US Xpress Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

US Xpress Enterprises hat am 10.02.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das US Xpress Enterprises ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 542,5 Millionen USD gegenüber 531,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,630 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei US Xpress Enterprises ein EPS von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,16 Milliarden USD – ein Plus von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem US Xpress Enterprises 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,582 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2,15 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at