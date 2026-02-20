Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
|
20.02.2026 19:57:00
US-Zölle: Donald Trump reagiert auf Supreme-Court-Urteil und kündigt neuen weltweiten Zoll an
Zollstreit, nächste Eskalationsstufe: Kaum hat das Oberste Gericht der USA Trumps Zollpolitik gekippt, verhängt der Präsident einen weltweiten Basiszoll von zehn Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!