DAX 40
|
25 035,70
|
-261,43
|
-1,03 %
|Grönland-Streit
|
19.01.2026 09:25:38
US-Zölle belasten Autobauer: Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche schwach
Auf XETRA büßen die Aktien von BMW zeitweise 4,62 Prozent auf 84,62 Euro ein, während Volkswagen um 3,41 Prozent auf 97,94 Euro fallen. Mercedes-Benz verlieren unterdessen 3,40 Prozent auf 56,82 Euro und Porsche-Titel geben um 3,25 Prozent auf 40,84 Euro ab. Der europäische Sektorindex war vor dem Wochenende bereits auf seinen niedrigsten Stand seit Ende November gefallen.
Auch die Papiere von Zulieferern wie Continental, Infineon und AUMOVIO gerieten am Montag unter Druck.
"US-Präsident Donald Trump schwingt erneut die Zoll-Keule und trifft Europa damit an einem empfindlichen Nerv", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Investoren dürften sich schmerzlich an Anfang April erinnern, als Trump seine ersten Zollpläne vorstellte und der deutsche Leitindex Dax "innerhalb kürzester Zeit um sage und schreibe mehr als 18 Prozent in die Tiefe rauschte". Weil im Polit-Thriller um Grönland die diplomatischen Fronten verhärtet seien, sei davon auszugehen, dass die Volatilität an den europäischen Aktienmärkten massiv ansteigen dürfte.
/bek/err/tih
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Johannes Simon/Getty Images
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 042,72
|-1,01%
