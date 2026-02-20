DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
20.02.2026 16:44:00
US-Zölle - DHL will Kunden bei möglichen Rückforderungen helfen
Der Oberste Gerichtshof der USA hat die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gekippt. Die Richter bestätigten am Freitag mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen die Entscheidung einer niedrigeren Instanz, wonach der republikanische Präsident mit der Anwendung eines für nationale Notstände gedachten Gesetzes seine Befugnisse überschritten habe. Es folgen Reaktionen von Unternehmen und Verbänden:
DHL - Der Logistikriese will seine Kunden bei der Bewältigung der Konsequenzen des Urteils des Obersten Gerichtshofs zu Donald Trumps Zöllen begleiten. Man beobachte die rechtlichen Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass die Kunden ihre gesetzlichen Ansprüche geltend machen könnten, teilte der Bonner Konzern mit, der seine Kunden im US-Handel begleitet. Dabei spiele DHL eine technische Rolle. Mithilfe der eigenen Technologie für die Zollabfertigung würden die Anträge verfolgt, damit Kunden im Falle genehmigter Rückerstattungen ihr Geld korrekt und zügig zurückerhielten. Dies gelte aber nur für die vom Urteil betroffenen Zölle.
stf
ISIN DE0005552004 WEB http://www.deutschepost.de
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
20.02.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Market-Perform' - Ziel 42,8 Euro (dpa-AFX)
|
20.02.26