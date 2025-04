US-ZOLL-BLOG/Schweiz kann Berechnung von -2

ING senkt nach Ankündigung neuer US-Einfuhrzölle auf europäische Waren die Wachstumsprognosen für den Euroraum. Wie Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski schreibt, wird für 2025 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um nur noch 0,6 (bisher: 0,7) Prozent erwartet und für 2026 ein Zuwachs von 1,0 (1,4) Prozent. Der Einfluss auf die Inflation ist Brzeski zufolge schwer zu quantifizieren. Zwar werde sie wohl steigen, doch dürften die Zölle zu höheren Lagerbeständen bei Unternehmen und führen, was zusammen mit der geringeren Kapazitätsauslastung auf die Preise drücken würde. Zudem könnte China versuchen, mehr Waren in Europa abzusetzen. "So wenig intuitiv das klingt - langfristig könnte ein voll entfalteter Handelskrieg für Europa disinflationär wirken", kalkuliert der Ökonom.

April 03, 2025 11:21 ET (15:21 GMT)