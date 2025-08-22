US-ZOLL-BLOG/Trump plant Zölle auf Möbelimporte

22.08.2025 22:51:40

Trump plant Zölle auf Möbelimporte

Die USA werden wahrscheinlich Zölle auf importierte Möbel erheben. US-Präsident Trump kündigte am Freitag eine neue Untersuchung an, die Abgaben auf im Ausland hergestellte Stühle, Sofas und andere Einrichtungsgegenstände vorsieht. Die Regierung werde "eine große Zolluntersuchung über Möbel, die in die Vereinigten Staaten kommen, einleiten", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social und fügte hinzu, dass die Untersuchung innerhalb von 50 Tagen abgeschlossen sein werde.

Kanadas Premier: Haben den besten Handelsdeal mit den USA

Kanada hat nach Ansicht von Premierminister Mark Carney den besten Handelsdeal mit den USA. "Er ist anders als vorher, aber immer noch besser als bei jedem anderen Land", sagte er. Gleichzeitig kündigte Carney an, dass das Land die Gegenzölle auf die meisten US-Waren ab dem 1. September abschaffen wird. Der Zoll für US-Importe liegt derzeit bei 25 Prozent. Die Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben erhalten.

Kanada schafft Zölle auf einige US-Importe ab - Kreise

Kanada macht den USA Zugeständnisse. Ottawa werde seinen 25-Prozent-Zoll auf etwa die Hälfte der seit März mit einem Zoll in dieser Höhe belegten Waren abschaffen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Entscheidung betreffe Waren im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar. Zölle auf Stahl, Aluminium und Autos blieben bestehen, so die Informanten. Am Vortag hatten der kanadische Premierminister Mark Carney und US-Präsident Donald Trump erstmals seit den gescheiterten Verhandlungen für ein Handelsabkommen miteinander gesprochen. Carney bezeichnete das Gespräch als "produktiv".

