USA - Chinas Vorgehen im Südchinesischen Meer untergräbt regionale Stabilität

Manila (Reuters) - Die Einmischung Chinas in philippinische Marineoperationen untergräbt nach Ansicht der USA die regionale Stabilität.

"Die Behinderung der Versorgungslinien zu einem seit langem bestehenden Außenposten und die Einmischung in legitime philippinische Marineoperationen untergraben die regionale Stabilität", sagte Außenamtssprecher Matthew Miller in einer am Montag von der US-Botschaft in Manila veröffentlichten Erklärung vom 10. Dezember. Die USA forderten die Regierung in Peking auf, ihr "gefährliches und destabilisierendes Verhalten" im Südchinesischen Meer zu beenden. Die Philippinen hätten angesichts der "Aggressionen und Provokationen" Chinas ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Souveränität des Landes im Südchinesischen Meer zu verteidigen und zu schützen, schrieb Präsident Ferdinand Marcos Jr. am Sonntag auf der Social-Media-Plattform X. "Wir bleiben standhaft."

Die Philippinen und China hatten sich am Wochenende einen verbalen Schlagabtausch über eine Kollision ihrer Schiffe geliefert. Die Schiffe aus Manila befanden sich auf einer Versorgungsmission zur Second Thomas Shoal, wo ihre Soldaten auf einem absichtlich auf Grund gelaufenen Marineschiff stationiert sind. Am Wochenende forderte die chinesische Küstenwache die Philippinen auf, ihre "provokativen Handlungen" einzustellen und erklärte, China werde weiterhin "Aktivitäten zur Durchsetzung des Rechts" in seinen Gewässern durchführen. Die USA forderten China auf, sich an einen Schiedsspruch von 2016 zu halten, der die weitreichenden Ansprüche der Volksrepublik im Südchinesischen Meer für ungültig erklärt. Sie bekräftigten ihre Unterstützung für den philippinischen Verbündeten und ihr Engagement für den gegenseitigen Verteidigungspakt zwischen den beiden Ländern.

