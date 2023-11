USA - Israel führt tägliche Feuerpausen im Gazastreifen ein

- von Steve Holland und Doina Chiacu und Nidal al-Mughrabi und Maytaal Angel

Washington/Gaza/Jerusalem (Reuters) - Nach wochenlangen Forderungen auch der engsten Verbündeten führt Israel nach US-Angaben ab sofort humanitäre Feuerpausen im Gazastreifen ein.

Im Norden des Palästinenser-Gebietes würden jeden Tag vier Stunden lang keine Einsätze ausgeführt, erklärte am Donnerstag John Kirby, Sprecher der US-Regierung für die nationale Sicherheit. "Die Israelis haben uns mitgeteilt, dass es in diesen Gebieten während der Pause keine Militäroperationen geben wird, und dass dieser Prozess heute beginnt." Eine israelische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Die israelische Armee ist in den Norden des Gazastreifens eingerückt und liefert sich dort erbitterte Gefechte mit der radikal-islamischen Hamas nach deren Angriff auf Israel vor mehr als einem Monat.

Kirby bezeichnete die Pausen als Schritt in die richtige Richtung. Sie würden es der Zivilbevölkerung ermöglichen, entlang von zwei humanitären Korridoren aus dem Norden in den Süden zu gelangen. Kirby wiederholte die Position der USA und Israels, dass ein längerer Waffenstillstand gegenwärtig zu sehr der Hamas nutzen würde. Dagegen hatte die Regierung in Washington sich den Rufen angeschlossen, humanitäre Feuerpausen für die Versorgung der 2,3 Millionen Menschen in dem abgeriegelten Küstenstreifen einzurichten. Gegenwärtig können Hilfsgüter nur über Rafah aus Ägypten hineingelangen. Die US-Regierung gab am Donnerstag auch das Ziel vor, dass täglich nicht weniger als 150 Lastwagen mit Gütern in den Gazastreifen gelangen sollen.

ISRAELS ARMEE HÄLT AUF KRANKENHÄUSER ZU

Hunderttausende Palästinenser sind einem Aufruf Israels gefolgt, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Auch am Donnerstag machten sich Augenzeugen zufolge Tausende auf den Weg, der von Leichen und Trümmern des Krieges gesäumt sei. "Wir haben verweste Leichen gesehen", sagte Khaled Abu Issa, der mit seiner Familie Wadi Gaza erreichte. "Zivilisten wie wir." Ein anderer Bewohner sagte, er habe mit seiner Frau und seinen sechs Kindern die Front nach Süden überquert. "Man muss seinen Ausweis in der Hand halten und ihn hochheben, wenn man an den israelischen Panzern vorbeikommt." Dann müsse man "noch einige Kilometer weiterlaufen, um eine Mitfahrgelegenheit zu finden". Die israelische Luftwaffe greift auch Ziele im Süden des Gazastreifens an.

Im Norden lieferten sich die israelischen Truppen auch am Donnerstag Gefechte mit Hamas-Kämpfern zwischen den Ruinen. Sie hielten auf zwei Krankenhäuser dort zu, Al-Schifa und Al-Kuds, wo die Islamisten nach israelischer Darstellung Kommandozentralen eingerichtet haben. In der Umgebung von Al-Schifa haben inzwischen Tausende Zivilisten Zuflucht gesucht und leben in Zelten. Nach palästinensischen Angaben sind seit dem Beginn der Kämpfe 10.812 Bewohner des Gazastreifens ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben nicht überprüfen. Auslöser des Krieges war ein Überraschungsangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem 1400 Menschen getötet wurden. Nach israelischer Zählung verschleppten die Islamisten zudem etwa 240 Geiseln.

(Bericht von Steve Holland und Doina Chiacu, geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)