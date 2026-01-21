Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
21.01.2026 07:22:00
USA: Amazon-Chef meldet steigende Preise - wegen Donald Trumps Zöllen
Die Lagerbestände, die Amazon und seine Händler vor Beginn der US-Zölle aufgebaut hatten, sind aufgebraucht. Das spüren die US-Verbraucher offenbar an den Preisen – entgegen Trumps Zoll-Erzählung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
