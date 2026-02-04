Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
04.02.2026 23:31:00
USA: Behörde ermittelt gegen Nike wegen »Diskriminierung gegen weiße Arbeiter«
DEI-Maßnahmen sollen in den USA Diskriminierung am Arbeitsplatz abbauen. Doch eine US-Behörde meint nun, gerade diese Maßnahmen benachteiligten weiße Menschen. Und nimmt ein amerikanisches Unternehmen von Weltrang ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
