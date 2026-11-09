JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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09.11.2026 14:29:00
USA: Demokraten prüfen Verteidigungsinvestitionen von Eric und Donald Trump Jr.
Eric und Donald Trump Jr. haben in mehr als ein Dutzend Verteidigungsfirmen investiert, die anschließend Regierungsaufträge erhielten. Das könnte ihnen schon bald Probleme bereiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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