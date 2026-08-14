Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
14.08.2026 09:02:00
USA: Google muss Installation alternativer App-Stores auf Android vereinfachen
Ein US-Richter hat Google dazu verpflichtet, die Installation alternativer App-Stores im Play Store zu vereinfachen und wettbewerbsbehindernde Hürden abzubauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!