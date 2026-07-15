KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.07.2026 13:09:00
USA: Regierung erlässt KI-Executive-Order „Gold Eagle“
Die US-Regierung hat im Rahmen des KI-Dekrets das Clearinghouse "Gold Eagle" gestartet. Cyberschwachstellen sollen hier koordiniert bearbeitet werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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