SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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26.03.2026 17:09:00
USA: Rücktritt von Margaret Ryan als Chefermittlerin der Börsenaufsicht SEC wirft Fragen auf
Margaret Ryan war ein halbes Jahr lang Topermittlerin der Börsenaufsicht. Vergangene Woche trat sie überraschend zurück. Laut einem Medienbericht spielten Verfahren im Umfeld von Donald Trump eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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